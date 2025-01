Según fuentes de su equipo de defensa, la detención está relacionada con la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia debido a los daños ocasionados a las instalaciones del sistema TransMilenio en Bogotá.

En redes sociales, Barrera confirmó lo ocurrido: “Estoy muy triste, amiga. Me vine a trabajar todo el día en mi peluquería y, cuando iba saliendo, me cogieron los del CTI. Me dijeron que tengo una orden de captura. Les pedí que esperaran a mi abogado”.

Visiblemente afectada, la influencer expresó su frustración: “Yo siempre quise arreglar el tema de TransMilenio, pagarlo, mejorar. Estos últimos cinco años me dediqué a salir adelante, a crear empresa y generar empleo”.

La condena en firme de la Corte Suprema de Justicia incluye los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Esto se remonta al video en el que Barrera se grabó vandalizando estaciones del sistema de transporte en medio de protestas sociales.

Aún no se han esclarecido los detalles sobre la captura, aunque trascendió que en la peluquería donde ocurrió el operativo se encontraban algunos vidrios rotos.