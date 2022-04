Nombres como Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca han sido los más sonados, aunque Ramón Jesurún negó la posibilidad de los dos últimos.

En el debate de quién debería dirigir a la Selección, la rectora de la Universidad Ean, Brigitte Baptiste, propuso que una mujer tome las riendas.

“Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia”, comentó Baptiste en su cuenta de Twitter.

El trino causó polémica y las reacciones no se hicieron esperar, pues algunos usuarios apoyaron la idea, pero otros la rechazaron rotundamente.

Algunos usuarios comentaron: “Completamente de acuerdo. Una mujer administrativa y profesional en deportes con mano fuerte y experiencia en la vida ejerciendo la maternidad existen muchas, pero Ramon Jesurún y secuaces dirán NO”, “¿Qué mujer tiene experiencia y resultados en el fútbol masculino de clubes o selecciones reconocidas?”, “En serio, al menos sustente la opinión, sugiera un nombre, porque es que no lo hay, en el mundo al menos hasta ahora no hay ese caso en una selección de renombre, es tirar el concepto por rebuznar. No por generar”.

De momento, la Selección Colombia sigue sin alguien que ocupe el puesto que dejó Rueda y los directivos tendrán una ardua tarea en busca del DT indicado para el equipo.