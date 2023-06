Pocas horas después de que se conocieran las afirmaciones del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti en las que, en conversaciones con Laura Sarabia, sugiere que a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro entraron dineros de dudosa procedencia, vuelve levantar una polvareda con delicadas expresiones que manchan aún más al Gobierno Nacional.

En esas conversaciones con Sarabia, además de denigrarla y cobrarle su llegada al Gobierno, Benedetti ya mostraba sus intenciones, al manifestar cosas como que todos se iban a ir para la cárcel y que no lo presionaran porque él iba a reaccionar.

Todo indica que está cumpliendo con sus amenazas porque este lunes en la mañana, en una entrevista con Vicky Dávila, de la revista Semana, el político costeño siguió salpicando a Petro.

La primera pregunta que le hace Dávila a Benedetti es sobre quién financió en la Costa Caribe la campaña de Gustavo Petro en 2022. La respuesta del exdiplomático no deja de sorprender, porque se supone que esos ingresos deben estar reportados por ley.

“No lo puedo decir”, dijo Benedetti, pero la periodista le insistió: “¿Por qué?”. Y el entrevistado respondió: “Porque tengo que aclarar qué fue lo que pasó”.

Ante esto, Dávila volvió a la carga, porque ella, y ahora el país, entiende que Benedetti tiene información crítica sobre lo que pasó en la Costa: “¿Pero, quién puso la plata en la Costa?”.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás”, dijo Benedetti, en clara alusión al hijo del presidente Petro, envuelto también en un escándalo y una investigación por haber recibido, supuestamente, dineros de un narco para la campaña de su padre en esa región del país.

“Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando”, agregó Benedetti. “Cuando sale la denuncia contra él [Nicolás Petro], yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”.

“¿Pero qué cuentos?”, le pregunta Dávila, y la respuesta de Benedetti vuelve a ser vaga: “Eso la gente, de la gente con una plata”.



“¿Pero eran narcos?”, quiso precisar la directora de Semana. Y volvió a recibir una respuesta evasiva: “No sé”. Pero ante la insistencia de Dávila, el exembajador dejó ver luces sobre lo que pasa, reafirmando la certeza del país de que sabe mucho, pero no quiere hablar, por ahora.

“¿Eran narcos o no? ¿Quiénes eran?”, inquirió Dávila. “No eran emprendedores…”, fue la respuesta de Benedetti, volviendo a dibujar sombras sobre el financiamiento de la campaña de Petro en la Costa.

Armando Benedetti y cocaína en el alto Gobierno

Ante otra pregunta de Dávila sobre los supuestos ofrecimientos que le había hecho Sarabia a Benedetti, él introdujo un tema que no por lo asombroso deja de ser preocupante: “Después de todo, ella me dice: ‘No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina’. Y yo le dije: ah qué bien…”.

“¿Un problema de cocaína?”, le pregunta Dávila, y Benedetti respondió con el mismo tono con que trataba a Sarabia en las conversaciones que se filtraron: “La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína…”.

Y frente a la siguiente pregunta de Dávila (“¿O sea que usted consumía cocaína?”) la respuesta de Benedetti fue aún más sorprendente, pues admite que él consume cocaína y sugiere que Petro también: “Sí, y yo le dije: ‘Ah, no, tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, qué hace el man ahí’”.

Dávila lo precisa: “O sea: usted lo que le dice es: Si yo tengo un problema de cocaína, supuestamente, el presidente lo tiene igual’”. Y Benedetti responde: “No, yo no tengo un problema con él. Yo le dije: ‘Si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro’?”.

“¿Y el otro es el presidente Petro?”, vuelve a preguntar Dávila. Y Benedetti responde: “Ajá”.

Para Vanessa de la Torre, de Caracol Radio, Benedetti está “pegado a un salvavidas” y es el que ha filtrado todos los audios. “Le está diciendo en esta entrevista al país: ‘Ojo, que yo también tengo cómo probar que el presidente, de golpe, consume estupefacientes’. Eso es lo que está diciendo”.