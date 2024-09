>>> También puede leer: Policía que atentó contra su esposa y amante, era padre de un bebé de dos meses de nacido

Paola Camargo, la víctima del atentado, relató a Caracol Noticias que recibió tres disparos en la cara y uno en el brazo. Afirmó que su relación con Acuña terminó debido a sus actitudes agresivas y que no lo denunció en su momento porque no imaginó que la situación escalaría a un atentado.

La víctima del ataque con arma de fuego también se refirió a lo ocurrido en un motel ubicado en Kennedy.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba. Él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”, relató la mujer.