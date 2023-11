Las víctimas que tenían impactos de armas de fuego de largo alcance fueron halladas al costado de una camioneta en la que se movilizaban.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres asesinados no habían denunciado amenazas en su contra, no eran firmantes del proceso de paz y no tenían órdenes de captura. Sin embargo, dos de ellos presentaban antecedentes por diferentes delitos.

Lea: Masacre en zona rural de Trujillo; ya las víctimas fueron Identificadas, una de ellas sería un excabecilla de Los Rastrojos

Para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía designó un equipo especializado. Además, fue reforzada seguridad en las zonas urbanas y rurales del municipio de Trujillo con mayor presencia del Ejército y la Policía.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz Indepaz aseguró que en lo corrido del año se han cometido 81 masacres en el país, 11 de ellas en el Valle del Cauca, convirtiéndose en el departamento con mayor número de casos.