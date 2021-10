Según lo informado por las autoridades que atendieron el caso, William Fernando Puerta Mendoza, como fue identificada la víctima, estaba desaparecido desde el día anterior, razón por la cual sus familiares lo buscaban desesperadamente.

El hoy occiso, de 46 años de edad, laboraba en la hacienda Normandía, precisamente en la que fue encontrado sin vida por sus mismos trabajadores.

Puerta Mendoza, quien residía en San Antonio de Piedras, fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y murió en el lugar de los hechos.

En la noche del lunes la familia lo había reportado como desaparecido y aunque hasta el momento las autoridades correspondientes no han determinado las causas ni autores del homicidio, fuentes no oficiales atribuyen el hecho al posible robo de la motocicleta en que se movilizaba, por cuanto no fue hallada en la escena del crimen.