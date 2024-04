La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, lamentó el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño, a través de su cuenta de Twitter y ofreció 50 millones de pesos de recompensa a quien de información sobre el crimen del líder político.

Este es el mensaje:

“Carlos Arturo Londoño del @soyconservador de Tuluá, ha sido asesinado esta noche en esa ciudad. Mis condolencias más sentidas a toda su familia.

No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la @DevalPolicia para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción.

Al Gobierno Nacional @mindefensa le quiero pedir aumentar y arreciar la lucha contra los delincuentes en nuestro departamento.

A la ciudadanía le informo que daremos 50 millones de pesos por información que nos conduzca a esclarecer autores materiales e intelectuales de este execrable crimen.

Mañana sábado a las ocho am haremos Consejo de Seguridad en Tuluá y ampliaremos información de este condenable hecho”.