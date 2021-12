Contó con la producción musical de Oscar Iván Lozano, exdirector del Grupo Niche, pianista, arreglista de artistas como Willy García, Mauro Castillo, entre otros.

Este primer sencillo de Arol fue publicado con video oficial en sus redes sociales y canal de Youtube en el mes de mayo. En el 2019 recibió el grado de Recording Arts and Show Production en Florida Institute of Recording Sound and Technology Orlando USA.

Es así como inicia su etapa de productor en el 2020 con la creación de Arol Mastering Studio, ofreciendo sus servicios de masterización en su página Web arolmastering.com.

Este músico, egresado del Instituto Popular de Cultura (IPC) de la Ciudad de Cali, ha trabajado a lo largo de su carrera en diferentes géneros musicales: Rock, Pop, Balada, Cumbia, Salsa, Urbano. Estas experiencias le han enseñado todo lo que sabe del arte de la composición y la producción musical. Arol y La Sultana espera que su proyecto guste a muchos seguidores del género tropical y pueda ser reconocido como un nuevo representante de la cumbia colombiana. Contacto en el WhatsApp: 3172443512