Emocionada y con el premio en sus manos, Shakira se dirigió a los asistentes en el Prudential Center, de New Jersey, y expresó: “Solo diré tres cosas: ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Medallo! ¡Que viva Colombia!”.

Karol G, por su parte, no disimuló el orgullo de estar junto a una de las artistas que más admira: “Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, ¡tener un premio con ella es una cosa de otro planeta!”, aseguró.

Así se cocinó la exitosa TQG

Las colombianas habían presentado al mundo el pasado 24 de febrero su canción TQG, que es parte del más reciente álbum de la reguetonera paisa, Mañana será bonito, el cual reúne colaboraciones con distintos artistas.

La letra de esta colaboración, como era de esperarse, unió a las dos colombianas en torno a un tema en común: la desilusión amorosa. Shakira, por su separación a mediados de 2022 con Gerard Piqué, tras doce años de relación; y Karol G por su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA, luego de tres años de amor en jets privados, vacaciones en destinos paradisíacos e incluso una pedida de mano. Sin embargo, sus caminos se separaron y en febrero de 2021 la pareja comunicó su ruptura.

La canción inicia en la voz de Karol G: “La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. (…) Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito…”.

Mientras la barranquillera canta: “Verte con la nueva me dolió (…) lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río…”.

a pieza audiovisual se había grabado a comienzos de enero, en Barcelona, pero la colombiana le habría pedido a Karol G aplazar el lanzamiento de TQG para no opacar la colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Session #53, que hasta el momento suma más de 400 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.