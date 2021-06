1a. ¿Cómo lo ha afectado la pandemia, los toques de queda y los bloqueos?

2a. ¿A qué se ha dedicado en los días en que se ha tenido que alejar de su profesión?

Martha Sarria, cantante tulueña “Gracias a Dios también soy estilista” 1a. Nos ha afectado en muchos aspectos, colores y matices; el virus y las situaciones de orden público nos han obligado a no trabajar ni ejercer nuestras actividades normales como cantar, porque la gente en realidad tiene miedo al contagio. Además ver la ciudad detenida, las personas aisladas y tantas muertes cercanas que nos han tocado el corazón. En la parte anímica y espiritual es también muy difícil, un cantante siempre debe estar listo en todo momento y olvidarse de las situaciones que vive; a uno le toca como el payaso, inventar y para adelante. Hemos buscado otras alternativas aprovechando que los tulueños son gente muy generosa y colaboradora. 2a. Gracias a Dios soy estilista profesional, salí de la Academia Juanito y soy certificada por el Sena y tengo una clientela gracias al Señor muy fiel desde hace 12 años. En la música, las presentaciones ya no son como antes, pero se hacen con poquitas personas y guardando todas las normas de bioseguridad. Otro emprendimiento que tengo es que hago pesebres durante todo el año, escenas de pesebres y tengo clientes en todo el país, imágenes religiosas, tengo una tienda virtual de detalles, desayunos sorpresas y me va bien. Mi contacto es 3176370947.

Claudia Monsalve – Jorge Castrillón del Grupo Kábala

“Emocionalmente nos hemos visto afectados”

1a. Muchísimo, ha sido un cambio que nadie esperaba, no estábamos preparados y nos cogió fuera de base y es donde empezamos a gastarnos los ahorros. Teníamos casi hasta la mitad del año del 2020 una agenda de presentaciones y cuando uno lo logra siente gran alivio porque se va a tener un trabajo fijo y cuando pasó lo que pasó todo el mundo empezó a cancelar lo programado. La parte económica es lo que a nosotros más nos ha aporreado, aunque también emocionalmente nos vimos afectados porque cuando uno se presenta siente la emoción, vibra con las personas que van a vernos, sin ellos algo nos falta.

2a. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo diferente y miramos qué estaban haciendo los otros artistas. Vimos que se puso de moda los conciertos virtuales y empezamos a hacer eventos en fechas especiales y gracias al apoyo de los amigos y de la gente que conoce nuestro trabajo no nos dejaron solos. Para nosotros la música lo ha sido todo y lo que nos ha permitido vivir muy bien, pero siempre nos ha gustado tener otro plan diferente a la música en la que podemos respaldarnos un poco como el caso de ahora. Nosotros somos distribuidores de productos y accesorios para mascotas para las tiendas veterinarias y los pet shop y ese trabajo ha sido el que nos ha dado la mano en esta oportunidad. Nuestro contacto es: 3127099447.

Hugo Roja, cantante tulueño

“Cualquiera puede perder la razón”

1a. Inmensamente, a pesar que llevamos año y medio de pandemia y toques de queda y ahora con los bloqueos, el gremio de los músicos ha sido el más afectado. Antes, cada fin de año, tenía dos o tres giras al exterior y no las pude hacer porque vimos que todo el mundo fue afectado por la pandemia y se dificultó trabajar, estar en un estudio grabando, poderte movilizar a otros departamentos y ahora con lo del paro los bloqueos muchísimo peor porque acabó de cerrar posibilidades de trabajo. Una institución como Acimpro, a la que pertenezco hace 17 años, no ha actuado lo que uno espera como artista, entonces ha sido una situación muy difícil y además el gobierno nacional no ha apoyado al gremio cultural.

2a. Ha sido muy difícil. El año pasado tuve la oportunidad de realizar dos conciertos virtuales que logró reunir a ciertos amigos que en estos momentos son los que apoyan al artista y me fue bien, lo que me ayudó a solventar y tomar el resto de los ahorros, los cuales a la fecha ya se agotaron. Mi profesión es la música, he estudiado danza moderna y he podido vivir de mi talento, pero en estos momentos he sido muy golpeado. Aunque muchos le dicen a uno, reinvéntese, no es fácil poner un negocio donde invertir un dinero arriesgando que no le funcione las cosas cuando uno ve que todo el mundo los está cerrando.

Emocionalmente también me afectó porque soy un hombre de la calle, de estar moviéndome, aunque los he dedicado a componer, pero al otro día tengo que responder por los compromisos adquiridos y sin nada en los bolsillos, es muy duro. Contacto 322 510 3481.