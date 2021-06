El andaluz Orlando Rengifo Santacruz, orgullosamente nacido en Sanjón de Piedras, es la voz noticiosa y el director de RCN Noticias de la 1170 a.m. que diariamente se emite entre las 5:30 a 6:00 a.m. - 6:30-7:00 a.m y de 12:00 a 1:00 p.m, espacios donde se informa con objetividad todos los sucesos que ocurren en la región.