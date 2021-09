El tema cuenta con una de las voces más prolíficas de “la nueva” (la nueva generación del reggaetón), Jhay Cortez, quien suma su estilo inconfundible para hacer icónico este encuentro de dos generaciones.

El videoclip, dirigido por Ariel Navarrete “Navs” y producido por Maite Calzacorta con The Way Films, se desarrolla en una fiesta underground donde la gente simplemente disfruta del momento y vive sin remordimientos. A través de la historia, se muestran destellos de Nicky y Jhay cantando en un escenario, haciendo coincidir su energía física con las vibras incomparables de la canción, creando un orgasmo visual para un tema que no se parece en nada a lo que hemos escuchado de los dos artistas.

Aparte de este nuevo álbum, Nicky Jam anunció su próxima gira Infinity Tour 2021. Esta será la primera gira oficial de Nicky Jam después de la pandemia que llegará a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. La gira comenzará en Boston el 3 de febrero de 2022 y finalizará en Seattle el 27 de marzo de 2022 con paradas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Toronto, Montreal, Orlando, Houston, Hidalgo, Ontario, Los Ángeles y San José.