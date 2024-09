La plataforma de streaming Netflix, informó que próximamente lanzará una serie animada basada en la saga «Crepúsculo» de Stephenie Meyer. En este sentido, Netflix señaló que la producción estará basada en la novela titulada “Sol de Medianoche”, que cuenta la historia desde los ojos del vampiro «Edward Cullen».

Además, la plataforma informó que el proyecto está en desarrollo y que la autora del libro conformará parte del equipo como productora ejecutiva. Se conoció que Sinead Daly, conocida por su trabajo en Tell Me Lies y The Walking Dead: World Beyond, será también productora ejecutiva y guionista.

Sin embargo, todavía no está claro si Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner o cualquiera de las otras estrellas de las películas de la saga Crepúsculo volverán a interpretar sus papeles en la adaptación.

Hasta el momento se desconoce la fecha de lanzamiento.