Guy Oseary, mánager de la reina del pop, Madonna , confirmó en sus redes sociales que la artista de 64 años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos por una seria infección bacteriana.

El representante dijo en una publicación de Instagram que, aunque la salud de la cantante está mejorando, esta debe mantenerse bajo cuidado médico. A pesar de ello, tienen un pronóstico positivo y esperan una pronta recuperación.

“En este momento tendremos que pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira“, aseguró Oseary, destacando que cuando se tengan más detalles sobre el estado de salud de Madonna y nuevas fechas para su gira se comunicará de manera inmediata a sus fans.

Poco después de que su mánager diera a conocer la noticia, Page Six aseguró que la cantante fue encontrada inconsciente el sábado 24 de junio de 2023, por lo cual debieron trasladarla de emergencia a un hospital de la ciudad de New York.

“Escuchamos que la cantante de Material Girl fue intubada durante al menos una noche antes de que le quitaran el tubo y ahora está alerta y recuperándose”, informó el tabloide, al resaltar que su hija Lourdes Leon la acompañó en todo el proceso.

A principio de año, Madonna había anunciado su triunfal regreso con The Celebration Tour, una gira que pretendía enaltecer cuatro décadas de trabajo artístico de la reina del pop.

Los conciertos tenían agendados espacios en Estados Unidos, Canadá, México, Londres, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Berlín y Países Bajos.

Se esperaba que esta nueva gira comenzara el próximo 15 de julio con una presentación en el Rogers Arena de Vancouver y con entradas agotadas.

Aunque sus seguidores están tristes por la cancelación de fechas, han expresado su apoyo hacia la artista y aseguran que el bienestar de ella está primero.

“¡No me importa que se posponga la gira mientras se recupere! ¡Guy Oseary, no la apresures! ¡Cancela si es necesario!“, comentó uno de los seguidores de la intérprete de Like a Virgin en la publicación que hizo el mánager de Madonna en Instagram.

Según Billboard Boxscore, “en el transcurso de su carrera de trotamundos y dominación de la cultura, Madonna ha recaudado 1376 millones de dólares y ha vendido 11,7 millones de entradas en 575 espectáculos“, haciéndola uno de los actos femeninos más exitosos de la historia.