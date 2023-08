Viernes 18 de agosto

10:00 am. Desfile Colores de Paz. 8:00 p.m. Concierto de Apertura en el escenario principal (agrupaciones invitadas)

Sábado 19 de agosto

10:00 a.m. Concierto Campesino. Parque Uribe. 2:30 p.m. Cantorío de Mujeres. Parque Uribe. (Concierto donde las voces femeninas son protagonistas). 5:00 p.m. Segundo día de conciertos. Escenario principal (agrupaciones invitadas).

Domingo 20 de agosto

10:00 a.m. Concierto Bandolitis. Auditorio Óscar Toro Echeverri, Casa de la Cultura (concierto de ensambles de cuerdas típicas colombianas). 10:00 a.m. Juegos tradicionales en familia. Parque Uribe. 11:00 a.m. Rueda de Danzas Andinas. Plaza de La Concordia. 2:30 p.m. Carnaval de Abrazos (desfile por las calles de Sevilla y celebración por la vida y la paz en la Plaza de La Concordia). 5:00 p.m. Tercer día de conciertos. Escenario principal (agrupaciones invitadas).

Lunes 21 de agosto

10:00 a.m. La Ñapa. Plaza de La Concordia (Concierto espontáneo de despedida del Festival) Actividades Externas. Expo Sevilla: Feria Artesanal y Microempresarial, organizada por la Cámara de Comercio, con la participación de artesanos locales, regionales y nacionales. Plaza de La Concordia. Exposición de Instrumentos Musicales. Encuentro organizado por la familia Bastidas, reconocidos luthier a nivel nacional. Auditorio de la Cámara de Comercio. Los Dulces de mi Pueblo. Feria de Mecato tradicional, organizada por la comunidad. Barrio Tres Esquinas.