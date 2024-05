Precisamente, el creador de contenido sorprendió a sus seguidores en septiembre de 2023 al compartir que se había sometido a una intervención quirúrgica de alargamiento de piernas, considerada una de las más dolorosas.

Recientemente, después de ocho meses de recuperación, Cossio reveló cambios significativos en su estatura y sus primeros pasos sin asistencia, generando diversas reacciones en redes sociales.

Cossio explicó que se sometió a la cirugía tras desarrollar un complejo por la fractura en sus piernas que sufrió a mediados de 2021.

“Yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado”, comentó en entrevista con el programa de entretenimiento La Red.

Fue a partir de entonces que comenzó a investigar sobre el procedimiento. “Luego empecé a ver, a preguntar cuánto alargaba y a investigar”, detalló. Decidido a superar su complejo, se sometió a la operación, lo que le llevó a utilizar silla de ruedas, muletas y fijadores (también conocidos como tutores) durante su

recuperación.

¿Cuánto mide ahora Yeferson Cossio tras su cirugía?

El influencer compartió en sus redes sociales un video donde muestra su avance al caminar sin apoyo. “Todo un éxito, pasé de 1.77m a 1.85m, me quito los aparatos de las piernas después de 8 meses”, expresó Cossio en la publicación.

La publicación sobre el resultado de la cirugía generó diferentes opiniones entre sus seguidores. Algunos comentarios reflejaron escepticismo y preocupaciones sobre las implicaciones del procedimiento mientras que otros aplaudieron su determinación.

“No sé si las noches de dolor que experimentó por tanto tiempo, así como de las consecuencias a futuro, valgan la pena por 8 centímetros”, comentó uno de los usuarios. Otro añadió: “La gente lo critica, pero él cumplió un deseo que tienen muchos”.

