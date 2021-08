“Mi Vida”, es un disco completamente inédito, cargado de temas de corte romántico y para el bailador. Consta de ocho (8) temas, tales como: “Enamorado”, “ Ya no me quieres”, “Olvídala corazón”, “La negra baila sabroso”, “La envidia”, “ No me mientes”, “Mejor me alejo” y “Perdóname”.

Además, la producción y dirección musical estuvo a cargo de Henry Benavides, así como las interpretan y arreglos de cada uno de los temas que integran este álbum.

Por consiguiente, el sencillo que se está promoviendo es un tema de corte romántico con swing para el bailador. Dicho tema lleva por nombre “Mejor me alejo”, interpretado por el cantante Marlon Kapry.

Cabe destacar que Henry Benavides ha formado parte de numerosos proyectos musicales en Colombia, de tal manera que ha logrado posicionarse como uno de los mejores productores de su tierra. Su gran talento le ha permitido darse a conocer y obtener la oportunidad de trabajar con maestros como: Alexis Lozano, Alberto Barros, Gabino Pampini, Sonara Carruseles, entre otros.

En efecto, “Mi vida” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y “Mejor me alejo”