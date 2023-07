En medio de una multitud expectante, una joven figura se alzó sobre todos los demás, cautivando los corazones con su imponente presentación y su indomable espíritu. Su nombre es Lizeth Pinzón, una artista excepcional de tan solo 17 años, originaria de La Unión, Valle, y estudiante del prestigioso Colegio La Magdalena Ortega.

La historia de Lizeth es un viaje que comenzó en sus tiernos tres años de edad, cuando entonó sus primeras melodías frente a un público entregado en su iglesia local. Desde entonces, esta joven prodigio ha participado en innumerables eventos a nivel municipal y regional, donde ha dejado una huella imborrable con su talento y carisma.

Pero su verdadero triunfo llegó con la reciente victoria en el festival más destacado de la región, el Festival Gorrón de Oro 2023, donde se consagró como la ganadora en la categoría de balada. Sin embargo, lo que realmente distingue a Lizeth de otros artistas de su generación es la manera en que profesa su fe cristiana a través de su música.

Cada interpretación suya se convierte en un vehículo poderoso para transmitir un mensaje de esperanza y fe en Dios.

Su interpretación de “Sí puedes creer” de Lilly Goodman, resonó en cada rincón del auditorio, llenando el aire con su dulce melodía y sus palabras inspiradoras.

Pero no contenta con eso, Lizeth también cautivó a la audiencia con su entrega apasionada en “El extraordinario” de Sheila Romero, llevando a todos los presentes a un viaje emocional inolvidable. No obstante, el talento de Lizeth no se limita solo al canto. Fuera de los escenarios, esta joven prodigio encuentra refugio en sus aficiones favoritas, como la lectura y el aprendizaje de nuevos instrumentos musicales.