La Academia de Holllywood reveló este martes el nombre de los nominados para la edición número 94 de los Premios Óscar que se entregarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Los actores Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan fueron los encargados de anunciar los nominados.

Cue the orchestra for these Original Score nominees… #Oscars

Una de las primeras nominaciones que se dieron a conocer fue en la categoría Mejor Banda Sonora. Entre los cinco aspirantes para llevarse el galardón está la película animada Encanto, inspirada en las tradiciones colombianas.

Encanto también fue nominada a Mejor película animada, categoría en la que compite con “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” y “Raya and the Last Dragon”.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are… #Oscars

El nombre de la producción de Disney, inspirada en la familia Madrigal también aparece en la categoría Mejor canción original, por “Dos oruguitas”, compuesta por el puertoriqueño Lin-Manuel Miranda” e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.