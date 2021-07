Este huilense nos presenta “Decisión”, canción escrita por Carlos Ramiro Saavedra, bajo la producción de Fabio Silva y grabada en la ciudad de Medellín. El tema habla del sentimiento que deja la ruptura de una relacion después de un amor tormentoso.

Por su parte, el video de este nuevo éxito popular se realizó en una hermosa finca de Llano Grande (Antioquia), bajo la dirección de Francisco Bermúdez y contó con la participación de la modelo Manuela López.

Tras el lanzamiento de esta nueva canción, Róbinson se prepara para realizar una fuerte gira promocional por Colombia y luego visitará los países donde ha sido catalogado como el ídolo de la voz bohemia del género popular.

Róbinson Silva, nacido en Gigante (Huila), comenzó su carrera musical a los 5 años de edad, cuando interpretaba los éxitos rancheros de Vicente Fernández, Pedro Infante, Jorge Negret, entre otros ídolos del género mexicano.

La primera oportunidad que tuvo de mostrar el talento que llevaba en las venas fue a los 15 años cuando se presentó por primera vez en el Festival de Música Campesina en Garzón (Huila) en el que obtuvo el primer puesto. De ahí en adelante vendrían los siguientes concursos donde siempre fue el ganador: Comité Cafetero, Jorge Villamil Cordobés, Canción Huilense, Canción Sayco en Neiva y Musical Sasaima Cundinamarca.

Todos estos logros, más la experiencia que obtenía en cada presentación, lo llevaron a participar en el importante Reality “Yo me llamo”, donde resultó ganador y eso lo impulsó mucho más para que la gente conociera su talento y voz. De ahí en adelante posicionó su nombre y grabó las canciones: “Aunque me duela”, “La noche de la boda”, “Lo que dicen de ti”, “Ausencia maternal”, “No me castigues más” y “Ya no haces falta”. Algunos de los títulos de estas canciones han sido producidos por Iván Calderón y el Charrito Negro.