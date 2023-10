“Dentro de mi mente” es una oda a ese encuentro espiritual que todos tendremos en algún momento del largo camino que tenemos como vida.

Empecé como tarotista a los 10 años y desde ese momento no me he detenido en mi búsqueda a través de las diferentes culturas, de las cuales me he nutrido mucho. Entre ellas se encuentran el budismo, las creencias afrocubanas desde Cuba hasta el África nigeriana para la publicación de mi libro y película documental “Ordun, Aye yoruba y Santería” afirma González.

El tema “Dentro de mi mente”, hace parte del álbum musical “Entre el cielo y la tierra”, una producción musical que busca llevar al oyente a un estado de meditación, que le permita poco a poco, comenzar el cambio de su estilo de vida, de pensamientos y de actuar.