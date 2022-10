¿A qué edad supo que su futuro sería la música?

Desde muy chiquita, yo empecé a tocar la batería a los 7 años y a los 9 comencé a escribir mis propias canciones y desde momento sabía que iba a estudiar música, pero no fue sino hasta los 14 que empecé a ir a los conciertos que quería ser artista, entoces creo que fue hasta los 14 que empecé a definir mis sueños.

¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando les dió la noticia?

Ellos siempre me apoyaron, porque vieron mi dedicación desde los 7 años, siempre vieron crecer ese talento y cada vez iban apoyándome más y más.

¿Cuando le nació su pasión por ser productora musical?

Bueno cuando termine el colegio, me fui a Estados Unidos a tocar puertas en los estudios y mis papas siempre inculcaron la importancia de la educación, pero cuando empecé a averiguar sobre las universidades y vi el programa sobre el énfasis de producción y vi que era el más completo por uno veía cinco ciclos básicos de música, los fundamentos, la armonía, el entrenamiento auditivo, pero además, estabas en los estudios manejando los equipos, grabando, dirigiendo a los músicos para grabar, era el que está detrás de cámaras, en el estudio, en la consola grabando, mezclando, aprendiendo arreglos musicales, entonces es una carrera muy completa porque podemos hacer de todo.

¿Cual su primara canción que cantó?

“Chiquita” fue una canción de JESSE & JOY “Corre”, un duo de hermanos mexicano.

¿Si no hubiese sido cantante que otra carrera le gustaba?

No, siempre quise ser cantante, pero sino he hubiera gustado la arquitectura.

¿A qué artistas les ha compuesto canciones?

A Alejandra Guzmán a Enrique Iglesias, que todavía no la ha grabado, para Arévalo, entre otros.

¿Con que artistas ha compartido escenario?

Tuve la oportunidad de compartir con Greeicy y Mike Bahía, ellos me invitaron a su gira por Colombia, hace 15 días Andrés Cepeda me invitó a cantar con el en su concierto donde los hice en Cali y Pereira, además con Alejandro Santamaría.

¿A cuántos premios de música has sido nominada?

Hasta el momento he sido nominada a los premios Nuestra Tierra en Bogotá, como artista revelación y en los Premios Hits de Republica Dominicana como promesa musical.

¿Cuál ha sido su canción más popular entre sus seguidores?

Dos, “Vienes o Vas, que apenas salió fue como un bum, se disparó de muchas maneras, pero ahorita con el tiempo me he dado cuenta que “Tus ojos” ha crecido de una manera impresionantes que no me lo esperaba y es la que más reproducciones tiene.

Tengo otra que es nueva salió en mayo y se llama “Como fue” y es uno de mis favoritas y el video me gusta mucho.

¿Ahora a que se dedica?

Todos los días me levanto a hace música, tengo programados en octubre conciertos en Ecuador, Bogotá, Medellín, es la vida del artista.

¿Cuáles son sus artistas favoritos?

Me encanta Bruno Marx, Daniel Sixar, Anderson Park

¿Un consejo para los que quieren ser artistas?

Está de moda de querer ser artista por la vida que llevan, pero la música va más allá que eso, pero si de verdad te apasiona la música si vibras con la música hay que estudiarla, por lo menos tocar un instrumento tener esos fundamentos son para mi vitales para quien quiere emprender una carrera musical.

Annasofía, paso a paso sigue creciendo diariamente en su carrera musical.