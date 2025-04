Con tan solo 24 años, Annasofía fusiona géneros y marca el inicio de una revolución en la música latina, respaldada por la prestigiosa firma con Universal Music Latino. Annasofía, quien ha demostrado su versatilidad al dominar instrumentos como la batería, guitarra, piano y percusión, ha cautivado al público con su estilo fresco y enérgico.



Su formación en el reconocido programa Art House Academy, bajo la mentoría del maestro Julio Reyes Copello, ha sido clave para pulir su talento y consolidar una visión artística innovadora. Con “Humo”, la artista nos invita a abrir los ojos y a descubrir un mundo lleno de honestidad y pasión, siendo este tema la primera de muchas canciones que están por venir en su prometedora carrera.



Universal Music Latino celebra la incorporación de Annasofía a su selecto roster de artistas emergentes. Ángel Kaminsky, presidente del sello, expresó su entusiasmo: “Felices de dar la bienvenida a Annasofía a UML, quien forma parte de la nueva generación de artistas de pop de Colombia. Orgullosos de sumarnos a recorrer juntos este camino».

El video y la producción de “Humo”



El sencillo “Humo” no solo se destaca por su sonido innovador, sino también por su propuesta visual, producida por “Cami on the Cam” y la colaboración de su paisano Juanes en la guitarras, La canción, que invita a vivir el momento y a abrir los ojos a nuevas realidades, es el reflejo del compromiso de Annasofía con una música auténtica y sin límites.