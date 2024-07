Con tristeza infinita en el corazón culminamos esta semana lamentando la violenta desaparición del empresario Javier Soto Velasco, ocurrida el pasado martes en las afueras de su oficina en el barrio Alvernia. ¡Lo recordaremos siempre con su amplia y permanente sonrisa y su acostumbrado “muy bien” cuando contestaba a la pregunta de cómo estás…¡Dios lo tenga en el sitio que se merece!

Ante este doloroso hecho que enluta a una queridísima familia tulueña, la policía está ofreciendo $30 millones de recompensa a quienes den a conocer pistas verdaderas que conduzcan a la captura de los responsables de este execrable hecho de sangre…¡No se calle nada!

La policía local informó que durante este 2024 han capturado 245 antisociales ligados a la estructura criminal La Inmaculada…¡Una barbaridad!

No queremos pensar que con este violento hecho de sangre que enluta al gremio inmobiliario se reinicie la ola violenta que vivimos meses atrás. Las autoridades tendrán que redoblar sus grupos de inteligencia para frenar estas acciones de los grupos delictivos que se han apoderado de la Villa de Céspedes…¡El desempleo aumenta día a día por el cierre de muchos negocios!

Muy golpeado se encuentra el gremio de las inmobiliarias con el vil asesinato de Javier Soto, ocurrido el martes en las afueras de su oficina.

Y para completar, los robos de motocicletas han aumentado en el Corazón del Valle, no solo en la zona urbana, sino también en la rural. Esta semana varias de ellas han pasado a manos de los delincuentes que armados han obligado a sus dueños a entregar las llaves de sus vehículos….¡Qué tristeza!

Mientras que aquí en Tuluá siga la prohibición de las reuniones masivas tendremos que olvidar que el próximo mes se realicen los acostumbrados festivales de cometas. Tendremos que llevar la cometica a Buga, San Pedro, Riofrío, Andalucía o Bugalagrande…¡Añañaiii!

Ya sabemos que Trujillo ha programado para el próximo domingo 25 de agosto su Festival de Cometas en el estadio municipal Manuel J. Sabogal…¡Allá estaremos con nuestra cometajada gigante!

Al Padre Jesús Emilio Velásquez le clonaron su WhatsApp y a través de este le están pidiendo dinero a sus amigos y la cuota no baja de $450.000, para que la depositen en Nequi. Ya han caído varios, entre ellos periodistas de los medios radiales; les descuadraron la quincena…¡Eso les pasa por divulgar cuánto se ganan!

Esta modalidad de estafa no es nueva, pero siempre habrá incautos que caen solitos y les sacan el dinero del bolsillo bien fácil. Están advertidos de nuevo para que después no digan que no sabían…¡Eso les pasa por confiados!

Los amantes de las cometas en Tuluá, están preocupados porque nadie ha dicho nada sobre realizar el tradicional Festival de Cometas en la ciudad en el mes de agosto…

Tristemente se siguen cerrando negocios en Tuluá. Los últimos que han dicho no más, son Zona Pub, en la zona oriental y Cheers en la llamada zona rosa en el barrio Príncipe. Y parece que la situación tiende a empeorar por la ausencia de clientes…y con un Alcalde ¡amenazado y escondido!

Los habitantes de la zona occidental de Tuluá y que tienen que transitar por el sector del bajo-nivel del ferrocarril de la calle 25 siguen protestando por el mal olor que expiden las basuras y desperdicios que dejan las personas sin ninguna cultura ciudadana en esa parte de la ciudad…¡Qué mala práctica!