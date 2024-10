¿Cuándo empezarán los comerciantes tulueños a engalanar sus vitrinas con motivos navideños para motivar a sus clientes y no dejarlos ir a otras ciudades que ya lo han hecho?

¿Dónde están los guardas de tránsito que no sancionan a los propietarios de busetas, volquetas y camiones que circulan por las calles expidiendo un humero impresionante que parecen más galpones móviles y solo ven a los motociclistas para levantar su comparendo?

Eso sí, si la motocicleta o el carro aparece rayado o desaparece, nadie responde y a reclamarle al “mono de la pila”…¿Por qué no lo guardó en el parqueadero?

Sorprende el aumento de personas en la Villa de Céspedes que cuidan carros y motocicletas en las vías públicas. Los ciudadanos no se han bajado del vehículo cuando le están poniendo un cartón en su carro o motocicleta…¿Falta de empleo o son nuevos emprendimientos?

Han empezado a llegar las lluvias al Corazón del Valle, por lo tanto es necesario aplicar algo de la cultura ciudadana, como es, no botar la basura y barrer hacia la calle, porque todo estos desperdicios van directo hacia los sumideros que, fácilmente, se tapan y ahí se inician las inundaciones en el sector…¡Pilas, con esto!

Lo cierto es que la difusión de la programación no ha sido la mejor y los artistas invitados a la tarima principal no tienen el atractivo de otros años. Esperamos que a falta de fiestas en la región los centrovallecaucanos se den cita estas dos noches que faltan para disfrutar de la acogida de los riofriences…¡Allá nos vemos!

Los habitantes del vecino municipio de Riofrío están un poco descontentos con la alcaldesa, Viviana Mena Zapata, por la programación de sus Fiestas Cívicas que se iniciaron el día de ayer y que no se realizaban hace más de cinco años, pues no tienen mayor atractivo para propios y visitantes …¡Añañaiii!

¿Ya decidió participar en el Reto Rosa en Roldanillo? Se trata de una carrera de 5K 10K y 15K que se realizará el próximo domingo 20 de octubre para rendir homenaje a todas aquellas personas que enfrentan cáncer de mama. Esta será la segunda edición de esta prueba; el año pasado fue apoteósica…¡Mayores informes con Juliana Rodríguez en el cel. 316 2314539

Una mala noticia para Colombia. En una drástica decisión, el Comité Olímpico Internacional (COI) definió que el boxeo quede excluido del programa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Colombia siempre tiene en mente que esta disciplina deportiva le otorga varias medallas, tan escasas en estas justas…¡Ojalá que esta decisión la cambien!

Después de varios hechos violentos en San Pedro, las autoridades decidieron poner una cámara de seguridad en el puente elevado y ya han identificado a dos personas dedicadas a tirar rocas a los vehículos que pasan por este lugar. Ahora los buscan hasta debajo de las piedras, Ojalá los encuentren pronto..¡Ya era hora de tomar medidas!

El alcalde Diego Fernando Mendoza Tascón, más conocido como “Gato”, realizó un video que ya está en las redes sociales, mostrando a la pareja “tirapiedra” que desde una moto lanza rocas a los vehículos que se desplazan por debajo del puente elevado. Hasta la placa la dio a conocer…¡Añañaii!

Los habitantes de Riofrio esperaban mucho más de la programación de las Fiestas Cívicas luego de más de cinco años sin realizarlas.

John Álvarez, el hombre inquieto de La Bakana 103.1 de Buga, en compañía de Xiomara Montalvo, iniciarán a partir del próximo lunes, en el horario de 5 a 8 de noche, el espacio de fin de año “La Parranda Bakana…¡Mucha sintonía y mejor pauta!

La Uceva se adelantó. El próximo miércoles 16 de octubre se realizará el 3er Encuentro Departamental de Estudiantinas Uceva Musical en el auditorio del Edificio de Posgrados, donde estarán invitadas las estudiantinas de Cali, Buga, Ginebra Chicoral y Tuluá. El espectáculo se iniciará a las 6 de la tarde…¡Para que no se lo pierdan!



Invitación para los amantes de la cocina tradicional. Hoy sábado y mañana domingo, en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, se realizará el 5 Encuentro de Cocinas Tradicionales “Sin comida no hay Alegría” con entrada gratuita. No solo habrá comida, si no una amplia programación académica…¡La cita es obligada!

Se ve en las redes sociales esta semana un video en el que se queja la madre de familia de una patinadora por la total oscuridad que reina en el patinódromo del Parque de la Familia, del barrio Fátima, y dice que la práctica de este deporte se hace imposible. ¿A quién corresponde el mantenimiento de este escenario deportivo?

El robo de motocicletas sigue presentándose en las calles de Tuluá, todo porque sus dueños las dejan parqueadas en cualquier lugar…¡Usen los parqueaderos!