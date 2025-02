Profundo malestar ha despertado entre los tulueños, especialmente los que tienen sus propiedades en la zona rural, la nueva actualización catastral que lleva aumentos, en muchos casos, exagerados del impuesto predial…¡Añañaii!

Las protestas en las calles obligaron al Alcalde local a efectuar jornadas descentralizadas en los estratos 1 y 2 para evaluar, de manera individual, cada caso, donde los valores no coincidan con los cobros actuales…¡Metida de pata hasta el hombro!

En estas jornadas descentralizadas, el que no vaya a reclamar por el cobro elevado estará dando pie a que se vea en la obligación de pagar lo que la empresa Valle Avanza, encargada de la actualización catastral, fijó…¡Aquí aplica el dicho: “el que no llora, no toma leche»!

Los campesinos tendrán que asistir a las jornadas descentralizadas para que les revisen los cobros del impuesto predial.

Ahora, los que están protestando son los del estrato 3, que también se han visto perjudicados con la actualización catastral que hizo en tiempo récord la empresa Valle Avanza, la cual tendrá que revisar lo hecho en los estratos 1 y 2 y que reclamen en las jornadas descentralizadas…Muchos ciudadanos se preguntan ahora si esos avalúos catastrales se hicieron “a ojo de buen cubero”.

Preguntas pendejas. ¿Qué le pasaría a la representante de la empresa Valle Avanza, en la reunión que se realizó en la oficina del alcalde con los representantes de los ciudadanos inconformes con el avaluó catastral, que llegó totalmente desinformada del tema y se fue sin despedirse de los presentes?

¿Si las bahías en la calle Sarmiento fueron construidas para que los taxis dejaran o recogieran a sus pasajeros, así como para cargue y descargue de mercancías, por qué hoy funcionan como estacionamiento de motocicletas que duran parqueadas toda la mañana o toda la tarde, sin que los agentes de tránsito pongan un comparendo o las lleven a los patios?

Los vendedores estacionarios del Parque El Vergel en Buga han ido entregando sus puestos ante la poca afluencia de público.

¿En qué anda el alcalde de San Pedro, Diego Fernando Mendoza, que esta semana el municipio cumplió 230 años de fundado y no dijo ni pío y, mucho menos, la gente se enteró, porque su oficina de prensa está más embolatada que el presidente Petro?