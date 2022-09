Luego de publicar el sábado pasado su columna en El Tabloide sobre el salchichón, el periodista de esta casa ha recibido varios comentarios, unos a favor y otros no, lo que le ha motivado a iniciar su microempresa de Embutidos Palomino “El Salchichón”, con buena sal y comino. En pocos días afiliará su emprendimiento en la Cámara de Comercio de Tuluá…¡De Tuluá para la región!

Las ideas locas de los nuevos funcionarios del presidente Petro no solo dan risa sino que los colombianos ya no saben si están presenciando una comedia o viviendo la realidad.

El pasado jueves en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, el escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardea-zábal recibió su tercer Honoris Causa, en esta ocasión en Ciencias Sociales y Humanas. El ex alcalde tulueño realizará en el lugar un conversatorio sobre el tema” Medio Siglo de Cóndores Camino a la Eternidad”. Ahora sí los que le decían a Gardeazábal HP, ahora tendrán que gritarle Triple Doc-tor…¿Cómo la ven, pues?

Los colaboradores del presidente Petro nos tienen sorprendidos con sus novedosas propuestas para mejorarnos la vida. Uno de ellos propuso penalizar con 8 años de cárcel a la persona que se quite el condón en plena acción sin el permiso de la pareja. El problema va a ser cuando el juez le exija una prueba a la persona que demanda. ¿Tendrá que presentar un video, un testigo, una fotografía o qué?…¡Ahí va a ser el lío!

Preguntas pendejas

¿Qué pasó en la Administración de Buga que no difundió la realización del evento “La Leyenda del Dorado” en su territorio, siendo uno de los más importantes del ciclismo internacional?

¿Cortuluá será capaz de ganarle al líder Millonarios mañana domingo en el Doce de Octubre?

¿Para qué sirven los Consejos de Seguridad que realizan las autoridades cada vez que ocurre una masacre en el departamento?

¿Cuál será el motivo para que los violentos hayan tomado a Buga como sede de la actividad delictiva?

¿Se nos va a acabar el 2022 y todavía no sabemos de quién es la carrera 40 para poderla señalizar convenientemente e iniciar una campaña de recuperación del espacio público?

¿Será que nos falta una campaña de salud mental en el Valle del Cauca para evitar que las personas de todas las edades sigan quitándose la vida?

No fue bien visto por la mayoría de los bugueños que el exsenador John Harold Suárez Vargas, saliera en un video minutos después de ocurridos los hechos violentos del pasado miércoles en la noche, reclamando la respuesta de la primera autoridad de la Ciudad Señora. Dicen elgunos de sus paisanos que al dirigente se le olvidó que como alcalde le correspondió afrontar muchos episodios similares y le preguntan además, qué hizo desde el Senado en procura de mejorar la seguridad de los bugueños. Para algunos una salida oportu-nista…¿Será que inicio su campaña política?

A los tuluñueños nos falta una verdadera campaña de cultura vial para evitar que los accidentes de tránsito sigan proliferando en la ciudad.

Los accidentes de tránsito en la Villa de Céspedes, especialmente en las horas pico, se han vuelto el pan de cada día. Ya no se sabe a quién echarle la culpa, si a los semáforos apagados, intermitentes o a la falta de cultura vial de los ciudadanos que no acatan las normas de tránsito y se movilizan a toda velocidad en las vías del centro y de los barrios tulueños…¡Con razón las aseguradoras ya no quieren vender el SOAT en la ciudad?

Pasarse un semáforo en rojo, movilizarse en sentido contrario, llevar niños en el tanque de la gasolina, tres o cuatro personas en una motocicleta, son algunas de contravenciones más populares entre los in-fractores. Y como no hay agentes de tránsito que le ponga orden a este despelote, los accidentes se presentarán día a día…¡Muy triste!

Una verdadera campaña de educación vial que le llegue a todos los tulueños y no solo a los que pasen por la plaza cívica Boyacá, donde han realizado las últimas campañitas, es muy necesaria ante los múltiples accidentes que se han presentado en la Villa de Céspedes, donde han resultado varios lesionados…¡Es un pedido general de los tulueños!

Muy disgustados están todos porque los call center, la mayoría de las empresas de celulares y empresas comerciales, escogen la hora del medio día, cuando se acostumbra a almorzar y realizar la siesta, para ofrecer sus productos interrumpiendo la hora de descanso que es sagrada en nuestro medio…¡Váyanse al diablo, carajo!