¿Será que el secretario de Gobierno, Martín Hincapié, socializará con la comunidad el proyecto del empréstito de 10 mil millones de pesos que haría el municipio de Tuluá para la instalación de las 120 cámaras de seguridad, de las cuales tanto se ha hablado y que tendría un centro autónomo ubicado en el Bicentenario Plaza, manejado por civiles y no por la policía?

Preguntas pendejas. ¿Si la 67 FERIA DE TULUÁ se realizará del 7 al 10 de junio, eso quiere decir que los caballistas no tendrán su tradicional cabalgata?

A 55 días de la tradicional Feria de Tuluá, todavía no se conocen mayores detalles de la misma y menos de la parrilla artística, si es que habrá desfile artístico

¿Sabe usted por qué a los perros les llaman “firulais”?… pues le tengo la respuesta: La traducción de “free of lice” es libre de pulgas y era como se referían a los perritos a mediados del siglo XX en el norte de México, especialmente a aquellos que cruzaban la frontera, por lo que al regresar a territorio azteca, este nombre se fue tropicalizando y se deformó a “Firulais”.

Llama poderosamente la atención que en zonas de alta concurrencia, como la de salud, la calle Sarmiento y aledañas, no se encuentre un recipiente para depositar la basura y los ciudadanos prefieren tirarla a la calle que llevarla para la casa…¡Estamos a la buena de Dios!

Siempre se ha dicho que “una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”, pero esta frase se podría aplicar en una ciudad donde sus gentes tuvieran una buena cultura. En nuestro medio, ni se predica, ni se aplica porque la mayoría de los alcaldes en campaña política hablan de cultura ciudadana pero, cuando llegan al poder, es lo que menos se hace. Todavía estamos a la espera que se hable y se vea la acción…¡crucemos los dedos!

¿El interrogante que todos los colombianos se hacen esta semana es, si los congresistas hubieran aprobado la Reforma a la Salud, Petro habría intervenido a las EPS Sanitas y la Nueva EPS?

Gracias a la publicación de EL TABLOIDE, donde se denunció que iban a sacrificar 37 gatos porque la persona encargada de cuidarlos estaba enferma y no tenía quien asumiera esta función, se logró que personas amantes de los animales adoptaran un buen número de estos gaticos y hasta el martes solo quedaban 13. Los interesados se pueden comunicar con la Fundación Amor Animal y Ambiental de Tuluá, celulares 350 4605394-3178546034.

A propósito. La plataforma de Facebook se encuentra inundada con mensajes y fotografías de perros y gatos extraviados. La mayoría de las personas replican estos anuncios, pero en pocas ocasiones quienes los pierden dan a conocer que los encontraron…¡No sean así!

No hay derecho. El pasado jueves, en horas de la madrugada, personas sin corazón dejaron a la entrada del barrio La Cruz en un costal a 7 perritos recién nacidos. Se desconoce qué destino corrieron esos animalitos porque nadie de la policía ambiental apareció al llamado de la comunidad…¡Ni pa’ allá voy a mirar!

Muy preocupados están los tulueños que sufren por algún motivo un accidente casero o de salud, porque ninguna de las ambulancias de la numerosas que existen en la ciudad, se ofrece a transportarlos a los centros hospitalarios, dizque porque no han sufrido ningún accidente de tránsito y no tienen Soat…¡Para no creer!

¿Será que el Secretario de Salud podrá hacer algo para mejorar esta situación bien incómoda, especialmente para los adulos mayores…¡O tocará comprar el Soat?

Las familias que aprovecharon los días de la Semana Santa para vacacionar en la isla de San Andrés y Providencia, se llevaron la sorpresa de encontrar el lugar con muy poca afluencia de público cuando, en otras épocas, conseguir un cupo en los hoteles era casi imposible. Los mismos comerciantes de San Andrés estaban sorprendidos por este suceso…aunque ellos mismos han estado matando la gallinita de los huevos de oro!

¿Por qué las ambulancias solo atienden a las personas que sufren accidentes de tránsito?

A los que la sonrisa no les cabía en la cara, era a los propietarios de los hoteles y fincas de recreo en el eje cafetero, llenos hasta las banderas. La atención ha mejorado una barbaridad y hay precios para todos los presupuestos… ¡Y lo mejor, nos queda más cerquita!

Los conductores que se movilizan en el sector del barrio Victoria y Alvernia están solicitando una revisión al sistema de semafori-zación en la carrera 36 con calles 27, 26 y 25 que hace varias semanas está fuera de servicio…¿Hasta cuándo?

Y la rumba no termina. La comunidad del corregimiento de La Diadema está invitando para el próximo 20 de abril a un gran festival bailable donde habrá chambonato, minitejo, femenino y masculino, microfútbol, riña de gallos, deliciosa fritanga, y rumba hasta el amanecer…¡Les aseguramos que la pasarán rico!

Según Living Cost (es una firma consultora internacional en la medición de 197 países sobre el costo de vida) Tuluá ocupa el puesto 8.156 en la lista de los mejores lugares para vivir en el mundo, es la 27 mejor ciudad para vivir en Colombia y la quinta más económica, con un costo de vida mensual promedio de 493 dólares, aproximadamente $1.879.808…¡Y muchos sacando pasaporte para irse del país! ¿cómo la ven?