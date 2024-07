Esta semana se volvió viral un video de un ciudadano que, asegura, lo mordió el perro callejero que acompaña a la seguridad de la policía, ubicada en el edificio de la Alcaldía de Tuluá. Dijo que le rompió el pantalón y le dejó los colmillos clavados en la piel. Según contaron, ya son tres personas las que han sufrido el “cariño” del animalito…¡Ni por allá vuelvo a visitar a mis amigos!

Luego del escándalo que este hecho produjo, el perrito no se volvió a ver por esos lados. Muchos aseguran que lo sacrificaron, otros dicen que lo adoptaron y otros que está en cuarentena…¡La mayoría de los comentarios al video eran favorables al perrito!

Otro video que fue la “comidilla” del principio de semana, es en el que se ve a un personaje muy “parecido” al presidente Petro, agarrado de la mano de una mujer que no es su esposa, paseando por una calle de Panamá…¡En la mayoría de las oficinas, en especial, donde el presidente Petro no tiene adeptos, las labores comenzaron después del mediodía, hasta que no analizaron hasta la saciedad el video…¡Solo faltó que contrataran a un perito forense!

Al final, todos llegaron a la conclusión que era una “cortina de humo” para desviar la atención de los ciudadanos de la difícil situación que vive el país…¡Pero en lugar de cortina, eso parecía un muro!

Los policías de la seguridad de la Alcaldía de Tuluá, se metieron en la grande al “adoptar” a un perro callejero que al parecer ha mordido a varias personas.

Preguntas pendejas. ¿Cuándo será que a la plaza cívica Boyacá le podarán sus jardines y le quitarán la nutrida maleza que ahora exhibe?

¿Cómo irán a hacer los encargados del mantenimiento de la plaza cívica Boyacá para quitarle ese olor a berrinche que, cuando hace sol, se incrementa al máximo y por eso pasar por tan céntrico lugar, es un martirio?

¿Qué se pondrán a hacer los pensionados, los desempleados y los amantes del deporte cuando se termine el Tour de France, la Eurocopa, los Olímpicos de París y la Copa América? No me vayan a decir que ver la “apasionante” Liga WebPlay les compensa.

¿Cuál será la razón para que personas que no pasan los 35 años de edad se suiciden? Esta semana en Buga lo hicieron dos jóvenes.

¿Será que los nombramientos de los funcionarios oficiales los seguirán anunciando vía redes sociales, siguiendo el estilo del presidente Petro?

El video donde aparece un señor muy parecido al presidente Petro se viralizó porque está con una mujer que no es su esposa y parece transexual.

Al desempleo que azota a toda la región del centronorte del Valle del Cauca le llega, para completar, el paro camionero del sur del país. Lo primero que se siente en esta zona, es el incremento de los precios de la papa, la zanahoria, la cebolla y otras verduras, que llegan a las bodegas del centro del Valle a valores inalcanzables para el bolsillo de los usuarios…¿Será que tendremos que cambiar la dieta alimenticia?

Ojalá esta protesta la conjure rápido el gobierno, de lo contrario nos tendremos que comer las uñas…¡Cada día nos despertamos con una mala noticia y todas afectan la canasta familiar!