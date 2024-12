¿A usted le fue bien en sus compras por internet o tuvo decepciones porque no le llegó la mercancía que había pedido, le enviaron de menor talla o no le llegó?

En la mayoría de los hogares colombianos el 25 de diciembre no se celebró la Navidad, si no el Día del Recalentado.

Nos queda por sortear la noche del 31 con la celebración del Año Viejo que, por lo regular, es donde más pólvora se quema en el Valle del Cauca, Tuluá y sus municipios vecinos, no son la excepción. Todos esperamos que la quema de pólvora disminuya considerablemente para que los animalitos puedan pasar una noche feliz y no haya quemados que amarguen la llegada del año nuevo a todos los hogares del departamento…¡Sabemos que uniendo voluntades, lo podemos lograr!

La noche de navidad no fue tan placentera para muchas familias. Según el reporte de la Secretaría de Salud, hubo 44 casos de personas lesionadas con pólvora en el departamento, Cali fue el más afectado, con 25 incidentes, de estos 17 adultos y 8 menores de edad. En Tuluá este año la estadística solo señala dos personas que llegaron a los centros de salud…¡La pólvora no es una buena diversión!

Parece mentira que en este momento muchas personas fuera del departamento que no conocen a Tuluá, cuando hablan de ella, se refieran a una ciudad violenta y peligrosa, a la que no se puede ir, todo por la imagen que nos ganamos a principios de este año y por la que el gobierno municipal no ha hecho nada para limpiar el buen nombre. ¿Será que el otro año la situación cambia?

Una positiva. Los vecinos que se movilizan por la transversal 12 con la Avenida Simón Bolívar, que venían quejándose por la caída del semáforo hace varias semanas, están muy satisfechos que la dependencia encargada de mantenerlos en funcionamiento lo haya recuperado nuevamente y esté al servicio de la comunidad de este amplio sector de la ciudad…¡Una acción que merece aplausos!

En las bancas de la plaza cívica Boyacá se comenta que el comité organizador de las tradicionales Fiestas de la Marina, que se realizan en el mes de enero, está dividido.

Los negocios que tuvieron bastante acogida en esta navidad fueron los restaurantes. Creemos que los pedidos para esta fecha les dejó muy buenos dividendos. Los comentarios, sin embargo, no fueron los mejores. Los que protestaron se quejaron que el pedido les llegó tarde y frío, otros, que el alimento no estaba consumible, baboso y cuando se quejaron, se hicieron los locos…¿Sería falta de domiciliarios, de personal o la preparación del producto era del día anterior?



Ahora hay que tener cuidado dónde compra la cena de Año Nuevo para que no vaya a pasar rabias, porque no está en buen estado o el sabor no es el que esperaba. Que no le metan gato por liebre….¡Plop!

Quedó comprobado que esta semana es la Semana de la Envidia. Porque la mayoría de las personas que se encuentran con sus amigos, expresan: ¿dónde compraste esa camisa, esos pantalones? y las mujeres dicen: qué bonita la blusa, ¿quién te la regalo y cuánto costaría? La envidia pulula en las conversaciones…¡Esté preparado para dar las respuestas!

Se conoció en las últimas horas que este 31 de diciembre la estación radial Mundo 89 no realizará el tradicional Concurso de los Años Viejos a pesar que los participantes de todos los años ya estaban preguntando por el evento y su premiación. La idea es ir preparando para el 2025 un gran evento a nivel regional para que los centrovallecaucanos disfruten de la llegada del año nuevo…¡Extra-ñaremos este programa que era esparcimiento puro!

Hay rumores desde el Palacio de la 25, que las secretarias de la Sedama y Obras Públicas, Maryilena Rodríguez y Olga Lucia Palmea respectivamente, renunciaron irrevocablemente a sus cargos. También se dijo que Darío Sáchica Navarro, secretario de Movilidad del Municipio, será el encargado de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia por 3 meses, mientras dure la suspensión de Martín Hincapié y que Willington Rodríguez, que ya fue secretario de Educación, asumió el cargo de Francisco Girón, también durante tres meses….¿O será un 28?

A todos nuestros lectores un Feliz Año 2025 y mucha fortuna y salud.