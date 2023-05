¿Tendrá las herramientas legales el grupo creado recientemente para defender el patrimonio de Tuluá, si estos bienes no están registrados en el Ministerio de Cultura?

Lo que estaba pronosticado ocurrió la semana pasada. Una ambulancia que se dirigía al llamado de auxilio de un paciente detrás de otro del mismo tipo, chocó contra un carro particular en la intersección de la carrera 30 con calle 21, y se volcó aparatosamente. Para suerte de los ocupantes de los vehículos, solo hubo lesiones de menor consideración, pero pudo ser más dramático el resultado…¡Todo por no respetar las señales de tránsito!

No se justifica que la gestora social de Riofrío, Ju-lieth Misas, con la mejor intención comenzó a sembrar un hilera de pinos para embellecer la entrada a su municipio, pero con tristeza varios de estos arbolitos han ido desapareciendo en horas de la noche…¡Y como siempre, nadie vio nada!

La semana pasada el municipio de Riofrío estuvo cumpliendo 100 años de fundado y su programación para resaltar tan significativa fecha no produjo ni frío ni calor entre sus habitantes y menos entre sus vecinos que cada 8 días lo visitan para saborear la deliciosa fritanga.

Los habitantes del corregimiento de Aguaclara y su barrios aledaños están solicitándole a la empresa encargada de la iluminación de los puentes sobre el río Tuluá que desde hace poco están a oscuras y ya se han presentado varias acciones delictivas en contra de sus semejantes…¡Que la respuesta sea rápida!

Después de varios años de dejar el cargo de alcaldesa en Bolívar -Valle, precisamente en el 2018, la Procuraduría General de la Nación lo formuló cargos a Luz Dey Escobar por realizar el Festival de Antojos sin presuntamente disponer de la autorización previa y expresa de los titulares de los derechos de autor de los fonogramas que se utilizaron públicamente…¡Plop!

Tremendo chicharrón el que tendrá que afrontar la actual Secretaria de Equidad y Género del Valle…¡A-ñañaiii!

En esta proceso la inculpada tendrá derecho a presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa…

Se acerca un día catalogado por la policía como uno de los más conflictivos en el año, la tradicional fiesta del Día de la Madre

Para este 14 de mayo

Todo está dispuesto para celebrar el próximo domingo 14 de mayo el sagrado Día de la Madre. Desde ya hay que buscar el detalle para la reina del hogar y además organizar una reunión para compartir con toda la familia.

Los más contentos son los restaurantes que ya escogieron los platos principales para ese día tan especial y que la clientela no tenga que esperar mucho. Esperamos que todo transcurra en paz y no siga siendo uno de los más violentos del año..¡A cuidar la ingesta de licor, por favor!

No hagamos sufrir a la mamá en su día y llenemos su corazón de amor y no de lágrimas…¡Que sea una promesa a cumplir!

Los sanpedreños siguen a la espera que los gobiernos nacional y departamental les ayuden con los damnificados”.

Parece mentira que muchos de los cibernautas leen, pero no entienden, oyen, pero no escuchan. Lo decimos porque hemos visto algunos inconformes por la presentación de Marbelle en la programación ferial, pero no analizan que la cantante de “Collar de Perlas” solo formará parte de un grupo musical que interpetará canciones para planchar…¡Y los que se quejan ni asistirán a los conciertos!

Muy triste se mostró el periodista William Loaiza Amador de Mundo 89, cuando esta semana fue a reseñar una protesta que adelantaban varios estudiantes de la Institución Educativa Moderna y lo recibieron con pepas de frutas y palos…¿Será esa la educación que están recibiendo?