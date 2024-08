Muchos estudiantes sienten ansiedad y estrés durante su preparación para las Pruebas Saber, lo cual es normal, pero es importante saber manejar estas emociones y tener el control sobre ellas.

“Un poco de estrés puede ser algo bueno, los motiva a trabajar duro y a ponerlos, finalmente, manos a la obra” dicen los expertos.

Pero un examen tan importante puede hacer que los niveles de estrés se disparen, lo que puede impedir que los jóvenes realicen su mejor esfuerzo.

Datos de interés

En el Valle, más de 7.800 estudiantes de instituciones educativas públicas en 34 municipios no certificados del departamento presentarán las Pruebas Saber 11.

Para esto, la Gobernación del Valle realizó un acompañamiento con el objetivo de que los jóvenes de grados 11 pudieran medir sus conocimientos en la evaluación de Estado, que, por supuesto, les abrirá las puertas a la educación superior.

En Tuluá, un total de 2.146 estudiantes están citados para cumplir con esta cita con el futuro de la educación, de los cuales 1.636 hacen parte del sector oficial y 510 del privado.

¿Qué puedo llevar a la prueba del Icfes?

Los estudiantes deberán llevar consigo un lápiz No. 2, borrador y sacapuntas, que no podrán ser compartidos con otros participantes, pues de lo contrario serán penalizados. También se recomienda llevar lapicero negro, aunque no es obligatorio para presentar la prueba.

Así mismo, todos los asistentes deben presentar un documento de identidad válido: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, contraseña con foto y huella, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Sin esta documentación, no se podrá realizar el examen.

Por otro lado, es posible llevar celulares para comunicarse antes y después de la prueba; sin embargo, durante el examen estos dispositivos electrónicos no podrán ser manipulados, pues serán recogidos en una bolsa de seguridad y se devolverán al final de la sesión, una vez se haya recogido la prueba.

¿Qué no se puede hacer en la prueba del Icfes?

El Icfes definió un listado de conductas y acciones prohibidas durante la realización de la prueba Saber, las cuales son causales de la interrupción del examen, su finalización inmediata y la expulsión de la prueba.

En ese sentido, acciones como ahblar o tener interacción con otras personas, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, manipular elementos de ayuda visual o auditiva, o tomarle fotos a la prueba con cualquier dispositivo electrónico, serán penalizadas. En este enlace podrá consultar en detalle las conductas prohibidas por el Icfes para el examen.