El funcionario contó: “Terminé la reunión, estaba llegando a Tuluá y escuché al escolta disparando cerca de mi odio. Me estrellé, me bajé del carro y corrí. Llegué a una casa de campesinos donde estuve una hora esperando a que me remataran”.

A continuación, aseguró que ni el Ejército ni la Policía llegaron al lugar a pesar de que pasó más de una hora del ataque.

“Fui rescatado por funcionarios de la UNP. Le quitaron a mi escolta el arma y me dejaron sin hombre armado. Les pedí que me dejaran un puesto fijo en la casa, pero no, me dejaron a la deriva, que lo único que podían hacer era hacer rondas por mi casa”, mencionó sobre su denuncia en la Policía.

Según mencionó el Personero del municipio de Tuluá, en un perfil de Facebook se han publicado varios textos “irresponsables” que atentan contra su integridad, entre ellos uno en el que se le vincula con la banda delincuencial La Inmaculada.

“Llevo más de 9 meses viviendo un infierno gigante por declaraciones irresponsables. Sacaron un comunicado donde decían que un muchacho, que presuntamente pertenece a La Inmaculada, era primo mío, algo muy delicado”, afirmó.

“Este perfil se ha dedicado todo el tiempo a calumniarme, tengo denuncias y no se ha hecho nada”, añadió.

Incluso, comentó que está analizando junto a su familia si sigue en el cargo o si se va del país ante el atentado que sufrió.

“No tengo acompañamiento, estoy solo. Cualquier persona que se atreva a hablar mal de la administración (Alcaldía de Tuluá) actual es asociado con la banda delincuencial”, dijo.

Fue en ese instante en el que aseguró: “a mí me van a matar”.

¿Desde la administración de Tuluá lo asocian con La Inmaculada?

“Estamos en una época de monarquía, donde a los funcionarios no les gusta que les hagamos control, cada vez que lo ejerzo recibo estos ataques”, puntualizó.