La futbolista tulueña Stefanía Perlaza, formada en la escuela Independiente de Tuluá, dirigida por Richard Iván Solís Pérez, fue llamada para formar parte de la Selección Colombia sub 17 que disputa en la India el Campeonato Mundial Femenino.

Este miércoles, en un vibrante partido que terminó igualado a ceros y que se fue a la definición desde los 12 pasos, la Selección Colombia Sub- 17 se impuso ante su similar de Nigeria 6-5.

La tulueña Stefanía Perlaza, le correspondió el tercer cobro, el cual ejecutó con frialdad y maestría, ratificando su calidad en la zona defensiva.

Stefanía, que ahora forma parte de la nómina del Deportivo Cali, tiene un amplio palmarés deportivo: Campeona de Juegos Departamentales con la Selección Tuluá, campeona de los Juegos Bolivarianos 2022, cuatro veces campeona Nacional con la Selección Valle, sub campeona Sura-mericano Sub 17 con la selección Colombia, Sub campeona en el Suramericano sub 20 con la Selección Colombia, subcampeona del Fútbol Profesional Femenino con el Deportivo Cali 2022.

Stefanía Perlaza, una vallecaucana con mucho talento, garra y profesionalismo que es orgullo para su pueblo natal, Tuluá.