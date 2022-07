La Selección Colombia femenina vive sus horas más tensas del torneo, esas que anteceden la batalla más dura. Se trata de desafiar al equipo que arremete, que doblega y que humilla, ese que domina y que golea sin compasión. Pero el partido hay que jugarlo. Brasil tendrá que salir a enfrentar a una selección corajuda, valiente, que ha demostrado en cada juego su fiereza, que tiene humildad, pero es una humildad enaltecida por el talento.

Estas jugadoras, Catalina, Daniela, Linda, Leicy, Mayra y todas las demás han cautivado al país con un juego que entusiasma y que permite pensar en la posibilidad real de tumbar al gigante, de hacerle cruel zancadilla, que tropiece, que caiga en la cancha, que no se levante, que se entere de que Colombia no se siente inferior. Si alguna vez hay que ganarle a Brasil, que sea este sábado.

¿Y por qué no? ¿Por qué no puede Colombia hacer realidad la hazaña? ¿Por qué perder antes del intento? No, esta Colombia no pierde tan fácil. Esta Colombia no se arrodilla. Es una Colombia motivada, alegre, poderosa. Ellas lo saben, ellas lo anuncian: “El grupo está en óptimas condiciones, absolutamente todas, y confiamos en lo que tenemos, confiamos en que podemos ganarle a Brasil y dejar el título en casa”, dijo, como quien lanza una frase de batalla, Catalina Usme, la experimentada, la llamada a empujar este equipo hoy, de mantenerlo con la cabeza en alto en cada segundo.

Es que este partido es de los que no autorizan el letal parpadeo. Si alguien mira a la tribuna quizá reaccione con el balón en la red. Si alguien se distrae se paga caro. Eso significa enfrentar a Brasil, a Debinha, Zaneratto, Adriana, Ary y tantas otras que han dado clase de fútbol. Brasil goleó a Argentina, a Uruguay, a Venezuela y a Perú, en una primera fase imponente. Luego dejó en el camino a Paraguay, pero ya fue solo 2-0, y eso hace pensar que si bien volvieron a ganar, ya fue por menos, ya encontraron más resistencia. En todo caso, Brasil avanzó a la final invicta, con ciento por ciento de rendimiento, como Colombia, solo que las brasileñas no saben lo que es recibir un gol.

Esa es una materia desconocida para ellas. La tarea de Colombia será romper esa tendencia, que Leicy con su potencia o Linda con su gambeta o Catalina con su remate lo hagan realidad. Para ellos, podría haber una variante táctica, línea 5 en defensa, es lo que se presume, sería un ajuste para resistir, aunque lo que ellas quieren es salir a ganar, con prudencia. “La mentalidad que tenemos hoy ha cambiado muchísimo, creo que es un equipo mucho más profesional, que se ha preparado para esta Copa América, para ganar el título en casa”, agregó Catalina Usme.



Ya Colombia hizo gran parte de la tarea, o toda la tarea para los menos exigentes: clasificó al Mundial de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Era la misión Colombia, pero estas jugadoras no saben de conformismos, creen tanto en sus capacidades y en su talento que darán la pelea, y tienen a su lado esa unión de grupo que las ha llevado a danzar en la cancha con un ritmo propio, como de cumbia, porque aquí nadie piensa en samba.



“Obviamente ellas son las favoritas a ganar la Copa América, pero el fútbol tiene estas oportunidades y Dios nos la está dando. Queremos seguir haciendo historia”, dijo Daniela Montoya, la capitana, que para eso son las capitanas, para transmitir confianza.

Colombia tendrá en frente a la poderosa Brasil, y Brasil enfrentará a esas once aguerridas jugadoras dispuestas a dejarlo todo por la gloria. Colombia tiene su cita final con la hazaña.

Programación

Colombia vs. Brasil



Sábado

Hora: 7 p. m.

TV: Directv Sports, Canales regionales, Win +