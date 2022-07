La Dimayor ya programó los otros tres partidos de la Liga WebPlay así: miércoles 13 de julio 2:00 p.m. Cortuluá vs Jaguares en el estadio Doce de Octubre. Domingo 17 de julio 4:05 p.m. en el estadio Nemesio Cama-cho Santa Fe vs Cortuluá y Domingo 24 de julio América vs Cortuluá, partido aplazado por la Copa América de mujeres.

Movimientos en Cortuluá

Los que salen: Duván Viáfara, Hugo Palacios, Yeferson Contre-ras, Andrés Rivera, Guillermo Gómez y Jonny Mosquera.

Los que llegan: César Torres DT, Henry Rojas, 34 años, nacido en Ibagué, volante y viene del Deportivo Pereira.

Johar Franco Mejía, 22 años, nacido en Istmina, delantero centro y viene de Bogotá F.C.

Robo de implementos deportivos

Cortuluá fue víctima de los ladrones el último día de la 65 Feria de Tuluá cuando los dueños de lo ajeno se apropiaron de los nuevos uniformes de competencia que estaban exhibidos en el stand ferial, razón por la cual la organización deportiva está ofreciendo una alta suma de dinero a quien dé a conocer dónde se encuentra la ropa deportiva.