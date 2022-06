El municipio de Tuluá fue campeón por medallas, donde descollaron Gabriela de León, campeona en la categoría sub 15; Karen Sofía Sarmiento, campeona en la categoría sub 20; Juan Pablo Ramírez, campeón categoría sub 10; Emmanuel Castro obtuvo medalla de bronce categoría sub 12, Lizeth Estafanya López medalla de bronce categoría sub 10 y, Edwin Alejandro Quiceno, medalla de bronce categoría sub 20.

Asimismo tuvieron excelente participación: Gabriela Campuzano, Juan José Vargas, Alejandro Giraldo, Camilo Velazco, Emmanuel Agudelo, Santiago Cardona, Josthin González, Samuel Gaviria y Samuel Carvajal.

Este encuentro ajedrecístico sirve como preparación para los próximos Juegos Deportivos Departamentales.