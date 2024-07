Para los Juegos Olímpicos de París 2024, el breakdance fue incluido como uno de los nuevos deportes que se va a mantener en las justas. Esto fue algo que levantó muchas dudas y polémicas ante el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo que se encarga de dar el visto bueno a las disciplinas. El patinaje de velocidad, ha estado luchando por años por hacer parte de los Olímpicos, pero aún no ha sido aprobado.

Tras esta decisión, volvieron a quedar claros los requisitos que deben tener los deportes que quieran llegar a este evento. Uno de los aspectos en los que más hace énfasis el COI es que todas las disciplinas que estén dentro de estas justas deben ser altamente practicadas en al menos 75 países.

Con esta exigencia, el break dance como deporte olímpico fue duramente criticado por muchos expertos, quienes comentaron que la llegada de estas disciplinas no convencionales está quitando posibilidad a otras.

El COI es claro con su postura de que el patinaje actualmente tiene una clara hegemonía por parte de Colombia y Estados Unidos, por lo que se considera un deporte desequilibrado para llegar a estas justas. Este es el argumento de más peso por parte de los organizadores de los Juegos Olímpicos, que están dando carta abierta a unas competencias que han ido en ascenso en los últimos años.

¿Qué se necesita para ser un deporte olímpico?

A lo largo de los años, el COI ha ido fijando ciertos requisitos para que un deporte pueda ingresar a los Juegos Olímpicos, trámite que puede tardar más de ocho años, ya que, para todos estos directivos, los requisitos deben cumplir con un proceso determinado. Es por ello que, desde Pekín 2008, los dirigentes de cada federación de patinaje trabajan arduamente para tener esta disciplina dentro de unas futuras justas.

Para el Comité Olímpico Internacional, los deportes olímpicos deben practicarse ampliamente en un mínimo de 75 países y cuatro continentes por parte de hombres, y en un mínimo de 40 países y tres continentes por parte de mujeres. Asimismo, estas disciplinas tienen que adaptarse y aplicar correctamente el Código Mundial Antidopaje.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que luego de haber pasado por este largo proceso, todos los deportes son evaluados por un grupo de votantes, quienes dan su veredicto final. Es en este punto donde el patinaje se queda a las puertas de los Juegos Olímpicos, ya que, en estos, no logró sumar los votos necesarios para ser aceptado como competencia olímpica.

Las razones por las que el patinaje y otros deportes tradicionales no consiguen los votos necesarios pueden ser diversas. Algunos expertos apuntan que, en este tipo de deportes, muchas potencias no cuentan con representantes destacados, por lo que no es positivo que den carta abierta a estas nuevas competiciones.

Además, el dinero que el COI entrega a los países con más medallas en los Juegos Olímpicos juega un papel fundamental en este tipo de decisiones. Con tanto dinero en juego, las grandes potencias tratan de avalar competiciones en las que sus compatriotas son fuertes, un aspecto que deja de lado la deportividad y se centra únicamente en la desigualdad.

¿Qué alternativas quedan?

Viendo que el patinaje claramente no cumple con todos estos requisitos, el Comité Olímpico Internacional propuso una serie de ideas para que este deporte entre a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para solucionar este problema, el deporte tendrá que reajustar su número de pruebas, y de participantes, para no otorgar tantas medallas en estas competiciones.

Aunado a esto, se está considerando la llegada de nuevos patrocinadores, que puedan promocionar este deporte y darle la posibilidad de llegar a las grandes cadenas de televisión, con el fin de dar mayor notoriedad a todas sus competencias. De cumplirse estos aspectos, el Comité Olímpico Internacional considera que el patinaje y otros deportes tradicionales podrán ser aceptados para las próximas justas que se realizarán en cuatro años.

