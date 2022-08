El estratega vallecaucano aseguró que minutos después de concluido el partido que su equipo perdió 4X1 ante el cuadro Embajador, se reunió con su equipo de trabajo, a quienes les dijo que su corazón está tranquilo, pues ha trabajado con honradez, “no le hemos negado una gota de sudor” dijo Torres, tras agregar que si continúa o no es una decisión de la familia Martán.

Al ser consultado sobre el compromiso de sus jugadores, el profesor Torres dijo que los siente comprometidos, que responden a lo que se trabaja en la semana.

“Si yo no viera respuesta o si sintiera que no hay compromiso de los jugadores no estaría hablando con ustedes” dijo el técnico.

Se espera en las próximas horas el pronunciamiento de las directivas.