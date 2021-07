“Sí, lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión, a veces nos manifestamos así… Pero uno eso lo convierte en triunfos y cuando cierras la puerta de la casa, estás con los que valen la pena, con los que han creído en ti”, dijo Mariana en declaraciones al periodista Ricardo Orrego en Caracol Sports.

Mariana dijo que junto con su esposo, quien no pudo avanzar a la gran final, tuvo que superar “energías que no eran tan buenas”.

“Ese momento representa mucho, mucho trabajo; muchas cosas en contra, porque superamos energías que no eran tan buenas de sobrepasar, es la forma de decir: lo logramos. Pueden decir lo que quieran. Es hacer las cosas con el corazón”, dijo Mariana al medio oficial de Colombia en las justas.

La bicicrosista aceptó que fue difícil lograr la presea y se mostró contenta con el resultado que es una recompensa a los sacrificios que debió hacer para lograr la presea.

“Esto es una lucha dura, hubo barreras que tuvimos que saltar. Nada es regalado, es con sacrificios, pero cuando la tienes (la medalla) sabes que valió la pena”, dijo.

“La plata vale oro”

Pese a no ganar el oro, el subcampeonato olímpico para Pajón es un gran resultado, al haberse visto lastrada en su preparación para Tokio-2020 por diversos problemas físicos desde 2018 por una grave lesión en la que rompió los ligamentos de una de sus rodillas.

“La verdad es una plata que vale oro. Estar acá, estar coja, pero estar acá vale oro, con toda”, le dijo Mariana muy feliz con su resulltado a Caracol Sports.

“Es una prueba que vivimos muy diferente. Era una pista 100 metros más larga. Tuvimos que prepararnos diferente y yo no tenía las mismas condiciones. No tenía la misma potencia de ellas, las mismas regulaciones de ellas y me la tenía que jugar”, reveló la ciclista.

“Yo sabía por dónde hacer los sobrepasos; había plan a, b y c, y al final todo salió muy bien”, señaló sobre la impresionante maniobra en el primer heat de las semifinales en el que pasó del sexto al primer lugar.

“Gracias a ellos estoy acá, gracias a toda Colombia”, dijo llorando, agradeciendo a su familia y a Colombia. “Sabe demasiado bien”, concluyó sobre su presea.

La corona fue para la británica Bethany Shriever, que ya se había mostrado intratable en semifinales, logrando las tres victorias en su grupo, aunque compitiendo en otro heat. El bronce en categoría femenina fue para la holandesa Merel Smulders.

Pelluard rompió el silencio

El bicicrosista Vincent Pelluard, que se quedó en la fase semifinal de la prueba masculina, manifestó que fue difícil competir bajo estas circunstancias, en una entrevista con Blu Radio.

“Sí claro, a veces la gente se pasa bastante y que detrás de una pantalla tiene todo el poder del mundo. Uno alcanza a pensar lo peor, piensa en retirarse de la pista porque la gente lo espera con un maltrato, pero siempre tiene que ganar la pasión de competir”, dijo al medio radial.

Sobre si pensó en retirarse, Pelluard reveló que sí pasó momentos difíciles, pero que tiene la conciencia tranquila, por lo que descartó la posibilidad de renunciar a su cupo.

“Uno lo alcanza pensar, pero dije no. Tenemos más gente apoyándonos y no nos vamos a rendir. Pasa por la cabeza, pero tenemos la conciencia tranquila de haber hecho las cosas correctas y nos merecemos estar en Tokio los dos. Mariana su medalla y yo participar de la mejor forma en Tokio”, señaló el colombo francés.

El nacido en Francia, pero con nacionalidad colombiana, manifestó que decidió apartarse de las redes sociales, en donde recibió las amenazas, mientras la competencia en Tokio.

“Uno no se puede dañar la vida con eso, uno es deportista y no se puede dedicar a esas cosas. Dejar las redes a un lado, quitar el Instagram y dedicarse a competir”, dijo Pelluard.

El francés detalló cómo fue el proceso que lo llevó a representar la bandera de Colombia y clasificarse con el país a las justas.

“Colombia es mi casa desde 2016, Yo llegué con todas las cosas de Francia y desde ese momento llamé Colombia mi casa. Como nos casamos en 2017, ya había empezado un proceso de nacionalización para poder vivir en mi nueva tierra que es Colombia”, dijo Pelluard.

“Al año pasó una oportunidad que no tenía que ver con BMX, me dijeron que por qué no arrancaba con el equipo de pista en Colombia. Lo pensamos mucho con Mariana, mi familia, su familia, con el tiempo pensamos que era la mejor decisión porque Colombia es mi casa y donde quiero competir. Para mí fue una decisión lógica y un renacimiento de mi vida”, reveló el ciclista.

Sobre su futuro y el de Mariana, Pelluard dijo que “es tiempo de volver a casa y aterrizar todos los proyectos, no sabemos si en el BMX o en otra cosa”.

La polémica

Cuando se conoció que Pelluard iba a ser el segundo representante de Colombia para los Olímpicos, acompañando a Ramírez, se generó una polémica por la queja de Diego Arboleda, el otro bicicrosista colombiano que tenía los méritos de estar en Tokio 2020.

Arboleda escribió una publicación en Instagram en la que aseguraba que su trabajo durante el ciclo olímpico fue en vano y acompañó su mensaje con una fotografía en blanco y negro de él sobre la bicicleta y con las cabeza agachada.

“Al parecer todo lo que pasé durante todos estos años fue en vano, así termina mi ciclo olímpico, bonito: con buenos puntos, pero sin cupo… Espero que los hipócritas hagan como si no hubieran visto este post”, escribió Arboleda.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Ciclismo aseguró que Pelluard acumuló los puntos necesarios durante las últimas válidas internacionales de la Copa Mundo de BMX, lo que le permitió adjudicarse “el derecho a ser el segundo representante masculino”, según explicó el organismo deportivo.

Además, teniendo como referencia la sumatoria de puntos y la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Vincent Pelluard cumplió todos los requisitos al sumar 212 puntos, de los 200 requeridos. Además, terminó en el puesto 11 de la clasificatoria.

“Es importante aclarar que para el proceso de selección motivo de esta resolución, solo se considerarán los resultados en la categoría Élite tanto para damas como para varones en eventos selectivos de Copa Mundo UCI CDM BMX en 2021. En ningún caso, y bajo ninguna excepción, se considerarán resultados en la categoría Sub-23 en eventos selectivos de Copa Mundo UCI CDM BMX en 2021, en este proceso de Selección Colombia de BMX a Tokio 2020”, indicó la Federación Colombiana de Ciclismo en la Resolución 018 de 2021.

La otra polémica fue por la nacionalidad francesa de Pellaurd. Sin embargo, el bicicrosista tiene la nacionalidad colombiana, por lo que tiene los mismos derechos que cualquier persona que sí haya nacido en el país.

Por lo tanto, no hubo ninguna irregularidad en la clasificación de Pelluard a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como representante de Colombia.

Fuente: Semana.com