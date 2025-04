El recorrido se llevará a cabo por las principales vías de la Villa de Céspedes, con distancias de 5K y 10K, teniendo como punto de partida y llegada el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas.



La organización ha dispuesto todas las medidas de seguridad y logística necesarias para garantizar el buen desarrollo de la prueba.



Los participantes en la modalidad 5K deberán presentarse en el sitio de salida a las 6:30 a.m. para realizar la fase de calentamiento, y la competencia dará inicio a las 7:00 a.m. Por su parte, los corredores de 10K iniciarán su calentamiento a las 6:00 a.m., con el disparo de salida programado para las 6:30 a.m..



Este evento no solo busca promover la actividad física y el espíritu deportivo, sino también fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y la solidaridad, principios fundamentales del Rotary Club, organizador de la competencia.



En esta edición, el lema “Corre por los valores que hay en tu corazón” motiva a los atletas a dar lo mejor de sí en cada paso del recorrido.