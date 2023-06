En la disciplina de lucha olímpica los galardonados fueron: oro para Tatiana Hurtado Lerma en los 57 kg; medallas de plata para Isabella Bejarano en 62 kg, Andrés Felipe Riascos en 70kg libre, Manuel Alfonso Quiñones 65 kg libre, Michael Pérez 77 kg greco, medalla de bronce para Jhojha Alexis Rodríguez 61 kg libre.

Por su parte, los judocas no se quedaron atrás y trajeron para la Villa de Céspedes 4 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce en las categorías sub 13, sub 15 y sub 21, demostrando el progreso en este deporte que poco a poco aumenta de practicantes y de padres de familia y aficionados que los estimulan para seguir triunfando en cada salida nacional.