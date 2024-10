Hoy sábado se enfrentarán a las 2:00 p.m. Consignataria Rojas vs. Nariño y a las 4:00 p.m. Tuluá Futura M.D. Pablo vs Gran Combo Andaluz.

Mañana domingo juegan a las 9:00 a.m. Sancochos FC 2007 vs Melo Águilas Unidos. 11:00 a.m. Real Amigos 2023 vs Independiente. 1:00 p.m. Botina vs Corporación Estudiantes. 3:00 p.m. La Abundancia FC vs Inversiones Jasa Real Sonso. Descansa: Pesquera.

El jugador Diego Mosquera del equipo Consignataria Rojas y Luis Roberto Villa de Botina encabezan la tabla de goleadores con 12 anotaciones cada uno, le siguen Leonardo Colonia de La Abundancia FC con 10 y Jhon Jairo Chica de Consignataria Rojas con 7 goles.

El torneo de fútbol de La Graciela cada fin de semana agolpa en su gradería y alrededores un buen número de aficionados que se deleitan con el fútbol que muestran los equipos que vienen participando en el evento organizado por la JAC del barrio.