La letra, que resuena entre los fanáticos, dice: “We call him Lucho, he came from Porto, he came to score, came to score, came to score. He is Luis Díaz. He’s from Barrancas and he plays for Liverpool.”

Traducida al español dice: “Le llamamos Lucho, vino del Porto, vino a marcar, vino a marcar, vino a marcar. Él es Luis Díaz. Es de Barrancas y juega en el Liverpool”.

Este homenaje destaca las raíces del jugador, originario de Barrancas, La Guajira, y su impacto en la Premier League.

La adaptación fue creada por el hincha Andy Hogson, quien ha sido visto interpretando la canción en varios lugares de Inglaterra.

La nueva versión no solo celebra los éxitos deportivos de Díaz, sino que también enaltece su historia personal y su trayectoria en el club, donde se encuentra en su cuarta temporada como extremo izquierdo.

La canción ha resonado en redes sociales, uniendo a los aficionados en apoyo al talentoso colombiano.