Y es que, para hacer el destacado anuncio, el conjunto ‘manito’ confirmó por lo ‘alto’ al ‘10’, quien apareció con curioso corte de cabello y una ‘armadura’ de guerrero romano, en la época antigua.

Vestido de los pies a la cabeza, James apareció con un traje curioso, que llamó la atención de todos los cibernautas en las redes sociales. Y es que, el futbolista colombiano, ingresando al coliseo como toda una eminencia, terminó llevándose honores como el nuevo fichaje del Club León.

Durante el film, se pudo ver a todos los espectadores en el recinto romano, vestidos de blanco y verde; esto, en honor a los colores del Club León, dejando ver su efusividad, emoción y entusiasmo, una vez el ‘10’ salió al ruedo.

El video estuvo inspirado en valores de aquella época, que resaltaban el esfuerzo, la valentía, espíritu de guerrero y unión de equipo; algo que, se espera, James refleje en el campo, haciendo alusión a lo que representa vestir los colores de su nuevo club.

A solo minutos de ser presentado como nuevo jugador del Club León , James Rodríguez ya recibió elogios, por montones, en las redes sociales. Especialmente por parte de los hinchas del cuadro mexicano, que no bajan al ‘10’ de “fichajazo”.

“A llenar el glorioso cada quince días”, “presentación digna del jugador uffff lo que se viene bien León”, “no sé qué se merece más el Óscar, si el fichaje o el video”, “excesivamente dramática la presentación, pero qué fichajazo del León. Se agradece que hayan traído calidad para enriquecer la liga. ¡Disfrútenlo!”, “a partir de hoy no me pierdo ningún partido de la ‘fiera’, aunque no sea mi equipo” y “bienvenido crack, el fichaje más más grande en la historia de este glorioso club”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en ‘X’.

Cabe desatacar que, según dicho por el presidente del Club León, el colombiano podría ser presentado como nuevo futbolista de la ‘fiera’ el próximo sábado 25 de enero, cuando enfrenten a Juárez, en condición de local.

Ya en lo que respecta a su debut, todavía no hay nada definido. Sin embargo, se estima que entre finales del presente mes o inicios de febrero.