El colombiano aumentó las diferencias sobre sus rivales y se confirmó en el liderato.

Muchos condimentos tuvo la jornada, pero el más importante fue la decisión de la organización de no subir al Passo Fedaia y al Passo Pordoi, debido al mal clima.

Este último premio de montaña era la Cima Coppi, el de mayor altura de la carrera, pero debido a la lluvia y a la nueva la nueva cima fue el Passo Giau, la última subida del día.

La jornada, que en principio era de 212 km quedó en 153, mucho más corta, lo que era clave para un día de gran lucha.

Desde que se dio la salida se buscó la fuga. Los nervios en el grupo por entrar en la escapada hicieron difíciles los primeros kilómetros.

Hasta que por fin se consiguió el objetivo y en el lote delantero se fueron 22 ciclistas, entre los que se contaban, entre otros, Vincenzo Nibali, Dan Martin, Geofrey Bouchard, líder de la montaña, Gorka Izagirre, Joao Almeida, Davide Villella, Gianluca Brambilla y el colombiano Einer Rubio.

El mejor colocado en la general era Martin, quien se encontraba a 7 minutos 50 segundos del liderato.

Como era normal, Bouchard cruzó de primero el alto y se afianzó como líder de la montaña. El grupo líder cruzó con una diferencia de dos minutos.

Izagirre, Almeida, Antonio Pedrero, Nibali, Formolo y Ghebreigzbhier saltaron del grupo delantero y se convirtieron en nuevos punteros.

Los escapados agarraron una considerable ventaja: 2 min 32 s sobre sus inmediatos seguidores y 5 min 34 s al lote del líder Bernal, que se protegía de la intensa lluvia, diferencias en la mitad del recorrido.

Ineos llevaba el paso del ritmo del lote. Bernal puso a trabajar a sus hombres tratando de evitar que la diferencia subiera más y que sus rivales lo sorprendieran.



Education First, en el ascenso hacia la Cima Coppi, a 36 km a la meta, tomó las riendas del lote, eso, claramente, benefició al Ineos, que tomó las cosas co más calma.



A estas altura, el lote principal recogió a los integrantes del lote que flotaba entre él y los punteros.



La colaboración del equipo de Hugh Carthty ayudó para bajar la diferencia sobre los escapados, renta de 3 min 30 s a 35 km de la llegada.



Remco Evenepoel cede terreno y el grupo del líder le lleva más de un minuto, a falta de 27 km de la meta y cuando adelante toma metros de ventaja Pedrero.



El corredor del Movistar fue alcanzado por Formolo, que comenzó una cabalgata hacia la cumbre. El lote quedó muy reducido, solo ocho corredores: Bernal, Simon Yates, Carthty, Daniel Martínez, Damiano Caruso, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Simon Carr.



Yates pasó trabajos y se quedó Aleksandr Vlasov. Ambos trataban de llegar al grupo. El ruso pinchó, pero trató de volver al lado de Bernal.



La ambición del líder lo hizo atacar en el grupo. Carthty se le pega. La meta, eliminar a Yates y a Vlasov.



Bernal está imbatible. Recogió a todos los de la fuga y se puso al frente de la carrera. Cada vez que superaba metros aumentaba la diferencia el colombiano sobre sus contrincantes.



El colombiano cruzó de primero la Cima Coppi, la misma que han ganado cuatro compatriotas más y se metió en la bajada. Arriba, llevaba 45 segundos sobre Caruso y más de un minuto sobre Bardet. Yates, Almeida, Vlasov venían más atrás.



En la bajada, Bernal se reguló, Caruso le recortó tiempo, pero en estos momentos lo importante no era el triunfo de etapa, era más clave sacar más diferencia.



Este martes hay descanso en el Giro y la carrera se reanudará el miércoles con una jornada con llegada en alto.

Fuente: EL TIEMPO