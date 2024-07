El joven deportista fue acompañado por una caravana de motos, carros y bicicletas que lo recibió a la entrada del municipio de La Victoria y lo acompañó hasta el estadio “Alejandro Zúñiga” donde el alcalde Marco Arelio Cardona le entregó un reconocimiento a nombre de sus paisanos y de manera posterior hizo el saque de honor en un torneo de fútbol que lleva su nombre.

“Me siento muy feliz por este momento que estoy viviendo y ver como con mis acciones puedo motivar a más niños y jóvenes a encontrar en el deporte una motivación de vida, la posibilidad de construir un proyecto a futuro ratificando que se puede soñar”, dijo Puerta en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Añadió que una vez termine la temporada de vacaciones regresará a Alemania para iniciar la pretemporada y ya será el equipo y su representante los que definan su futuro deportivo.

“Yo estoy contento en el Bayer Leverkusen, porque me han acogido y he aprendido mucho de este deporte que me apasiona”, dijo el lateral colombiano y uno de los prospectos del balompié nacional de cara a futuras convocatorias de la Selección Colombia de mayores, donde ya ha tomado parte en varios microciclos.