Cerca de 12.000 participantes en todas las categorías se dieron cita este 18 de febrero en la Maratón de Sevilla – España, una maratón que se ha venido convirtiendo en una de las más importantes en suelo europeo, no solo por su recorrido que en su totalidad es plano sino también porque forma parte del calendario oficial de carreras de la AIMS (Association of International Marathons and Distance Races).

El maratonista bugueño se sintió feliz con su victoria y de haber comenzado bien el año competitivo, al respecto mencionó que: “la carrera estuvo bastante exigente por la cantidad de curvas que son características del recorrido, pero el esfuerzo diario dio sus frutos hoy y eso me hace muy feliz, por supuesto me siento agradecido con mis patrocinadores que son los que hacen posible que yo pueda estar aquí”.

Posterior a la prueba en suelo europeo, el cronograma para el atleta colombiano continúa mañana domingo 25 de febrero en suelo azteca con la Maratón de Guadalajara – México, pruebas que cuentan con el aval Fedesir (Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física) y el respaldo del Comité Paralímpico Colombiano.