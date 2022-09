Para Sanclemente y los demás atletas, los 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar se empezaron a sentir, sin embargo, esto no fue un impedimento para completar los 42 km.del recorrido y a su vez situarse en el primer lugar de la tabla de posiciones, con un tiempo de 01 hora con 34 minutos y 20 segundos. El bugueño, seguido por los mexicanos Marco Antonio Caballero Padilla, con un tiempo de llegada de 01 hora con 40 minutos y 13 segundos y en el tercer lugar, Fernando Sánchez Nava, con un tiempo de 01 hora con 42 minutos y 11 segundos, logró una hazaña que le permitió obtener el título de tricampeón de esta maratón en silla de ruedas adaptada.

“Sabía que esta prueba iba a ser difícil, por la altimetría de su recorrido, por la altura que se maneja aquí, y sumado a este año, por la lluvia, pero me llena de mucha alegría que aún siendo tan retador haya podido estar a la altura de estos retos. Por supuesto, agradecido con Dios, con las personas que me apoyan, con mis patrocinado-res, Hotel Barceló México Reforma que en realidad por ellos estoy aquí hospedándome, a la gente que me está apoyando aquí, a mi patrocinador en Colombia que hace posible que yo pueda viajar; esto es para todos ellos y en realidad estar aquí representando todo eso que significa mi vida”, comentó el deportista.

El próximo reto del atleta colombiano, patrocinado por el Grupo Argos, será la Maratón de Buenos Aires (Argentina) el 18 de septiembre, seguida de la Maratón de Oita (Japón) el 20 de novimebre, donde espera estar de nuevo en el pódium.