Estos son detalles de los recorridos y los tiempos establecidos para cada distancia.

Recorridos:

21K:

La carrera de 21 kilómetros partirá desde el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas a las 6:00 a.m. y recorrerá las principales calles y avenidas de Tuluá. El trayecto incluye el cruce por lugares como la Transversal 12, el Lago Chilicote, Levapan, Uceva, y el Puente Negro, entre otros puntos. El recorrido finalizará en el mismo punto de partida, en el Coliseo de Ferias.

10K:

Los participantes en los 10 kilómetros también arrancarán desde el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, pero en este caso, el recorrido se concentrará en zonas como Calle 25, Carrera 18, Calle 36, y el Lago Chilicote, terminando nuevamente en el Coliseo de Ferias.

5K:

La carrera más corta, de 5 kilómetros, comenzará igualmente en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, recorriendo Calle 25, Carrera 20 y Calle 26, para regresar al punto de salida.

Horarios de Salida y Límites:

• 21K:

• Salida: 6:00 a.m.

• Cierre de corral: 5:50 a.m.

• Límite de llegada: 9:30 a.m.

• Límite de tiempo por kilómetro: 12 minutos.



• 10K:

• Salida: 6:45 a.m.

• Cierre de corral: 6:40 a.m.

• Límite de llegada: 9:00 a.m.



• 5K:

• Salida: 7:30 a.m.

• Cierre de corral: 7:25 a.m.

• Límite de llegada: 9:00 a.m.